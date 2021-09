Tennis

Tennis, US Open - Bencic: "Felice di aver ribaltato il risultato della finale di Adelaide"

US OPEN - Belinda Bencic si concede ai microfoni del torneo per commentare il suo successo su Iga Swiatek: la svizzera si è imposta sulla polacca per due set a zero, accedendo ai quarti di finale.

