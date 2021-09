Tennis

Tennis, US Open - Brooksby non molla un centimetro: Djokovic battuto da una sassata dell'americano

US OPEN - Jenson Brooksby è intenzionato a far sudare Novak Djokovic su qualsiasi punto del match: in questo scambio prolungato, l'americano trova l'angolo giusto con un rovescio sensazionale.

00:01:02, un' ora fa