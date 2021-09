Tennis

Tennis, US Open - Djokovic, break e ruggito liberatorio: il serbo si rimette in carreggiata

US OPEN - Dopo aver incassato un primo parziale negativo (1-6) per mano di Brooksby, Novak Djokovic si rimette in carreggiata con questo punto carambolesco nel secondo set.

00:00:41, 35 minuti fa