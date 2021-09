Tennis

Tennis US Open Djokovic: "Finale? Affronterò il match come fosse l'ultimo della mia carriera"

US OPEN - Novak Djokovic batte Sascha Zverev e vola in finale a New York, dove contenderà a Medvedev il titolo col sogno Grande Slam nel mirino. Queste le sue parole dopo la semifinale.

00:05:23, 27 minuti fa