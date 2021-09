Tennis

Tennis, US Open - Djokovic-Nishikori 6-7 6-3 6-3 6-2, gli highlights del match

US OPEN - Novak Djokovic ha impiegato 4 set per sigillare il passaggio del terzo turno contro Kei Nishikori. Il giapponese ha sognato per un set (vinto al tie-break), poi il serbo è salito in cattedra.

00:02:59, 40 minuti fa