salterà il resto della stagione con un messaggio sul suo profilo Twitter ufficiale. Di seguito i passaggi più significativi del messaggio di Thiem, che non potrà difendere i punti degli US Open e delle ATP Finals e pertando scivolerà fuori dalla Top 10 del ranking mondiale. L’austriaco Dominic Thiem ha annunciato checon un messaggio sul suo profilo Twitter ufficiale. Di seguito i, che non potrà difendere i punti degli US Open e delle ATP Finals e pertando scivolerà fuori dalla Top 10 del ranking mondiale.

"Ciao a tutti, spero che stiate bene. Voglio informarvi sul mio infortunio e dirvi che, sfortunatamente, ho dovuto rinunciare agli US Open e salterò il resto della stagione 2021. Sono molto deluso di non poter difendere il titolo a New York, ma non ho recuperato dall’infortunio al polso subito a Maiorca nello scorso mese di giugno.

Wimbledon Thiem si ritira da Wimbledon: problemi al posto, fuori 5 settimane 24/06/2021 A 15:55

Nelle ultime sei settimane ho seguito le indicazioni dei medici, indossato protezioni e fatto esercizi per essere in forma per il mio ritorno in campo. Il recupero procedeva bene, ma poi la scorsa settimana sono stato colpito da una pallina e ho iniziato di nuovo a sentire dolore.

Dopo alcuni test i dottori mi hanno detto che il mio polso ha bisogno di altro tempo.

E’ stata una decisione difficile da prendere, ma era ciò che dovevo fare.

Ringrazio tutti per il supporto".

Il film: dalla pallata di Djokovic all'abbraccio Thiem-Zverev

Tokyo 2020 Dominic Thiem rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo 17/06/2021 A 22:03