Tennis

Tennis, US Open - Fernandez cade in lacrime, è in semifinale! Rivivi il tie-break decisivo

US OPEN - Leylah Frnandez scrive un'altra pagina di storia sul cemento di Flushing Meadows: la canadese, a 19 anni appena compiuti, approda in semifinale dopo aver sconfitto Elina Svitolina in tre set.

00:08:22, 16 minuti fa