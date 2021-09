Tennis

Tennis, US Open, Fernandez, splendida dedica alla città di New York

US OPEN - "Spero di poter diventare forte e resiliente come è stata New York negli ultimi 20 anni": con queste parole Leylah Fernandez ha voluto accomiatarsi dalla città di New York dopo la sconfitta nella finale degli US Open.

00:00:27, 40 minuti fa