Tennis

Tennis, US Open - Fernandez-Svitolina 6-3 3-6 7-6(5), highlights

US OPEN - Sul cemento di New York è nata una stella: Leylah Fernandez, a 19 anni compiuti da poche ore, approda alla semifinale dello Slam a stelle e strisce. La canadese si è imposta su Svitolina in tre set.

00:02:50, un' ora fa