Tennis

Tennis, US Open - Fernandez: "Tanti big match a 18 anni? Cerco solo di divertirmi"

US OPEN - La giovanissima Leylah Fernandez si è fermata ai micorofoni del torneo per raccontare le sue sensazioni dopo aver battuto in due giorni Naomi Osaka e Angelique Kerber. Ai quarti affronterà un'altra avversaria di lusso, Elina Svitolina.

00:03:41, 11 minuti fa