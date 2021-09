Tennis

Tennis, US Open - Halep-Rybakina 7-6(11) 4-6 6-3, gli highlights del match

US OPEN - Simona Halep batte Elena Rybakina nel 3° round degli US Open 2021 a New York 7-6 (13-11), 4-6, 6-3. I momenti salienti del match.

00:02:59, 28 minuti fa