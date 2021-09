Tennis

Tennis, US Open - Harris-Opelka 6(6)-7 6-4 6-1 6-3, highlights

US OPEN - Ace a volontà in questo duello di armi pesanti. A 24 anni Lloyd Harris, autore di 36 ace, si è qualificato per il suo primo quarto di finale in un Grande Slam, prevalendo su Reilly Opelka [22] (6-7 (6), 6-4, 6-1, 6-3).

00:02:49, un' ora fa