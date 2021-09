Tennis

Tennis, US Open: Immenso Seppi, il passante in corsa di rovescio è un capolavoro

US OPEN 2021 - L'azzurro brucia Otte con un passante in corsa di rovescio davvero perfetto: Andreas Seppi non la smette mai di lasciarci a bocca aperta.

00:00:34, 8 minuti fa