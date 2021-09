Tennis

Tennis, US Open - Kerber in forma strepitosa: il passante incrociato taglia le gambe a Fernandez

US OPEN - Angelique Kerber regala un'altra perla durante il match valido per gli ottavi di finale contro la canadese Fernandez: passante incrociato che bacia la linea e non concede diritto di replica all'avversaria.

