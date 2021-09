Tennis

Tennis, US Open - Kerber-Stephens 5-7 6-2 6-3, highlights

US OPEN - La tedesca Angelique Kerber, testa di serie numero 16 el tabellone femminile, ferma il cammino di Stephens verso il ritorno in finale di US Open. La tedesca rimonta il primo set vinto dall'americana e vola agli ottavi.

00:02:54, un' ora fa