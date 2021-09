Tennis

Tennis, US Open - La palla esce dalla tasca di Auger-Aliassime, il punto va a Tiafoe

US OPEN - Sfortunato frangente per Felix Auger-Aliassime: in piena lotta con Frances Tiafoe, il canadese perde una palla dalla tasca: il gioco è interrotto e il punto viene assegnato all'americano, come da regolamento.

00:01:27, 20 minuti fa