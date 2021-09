Tennis

Tennis, US Open: la risposta di Djokovic è in rete, Medvedev festeggia il primo Slam in carriera

US OPEN 2021 - Tra i fischi del pubblico di New York, Daniil Medvedev vince il primo Slam in carriera: rivivi il match point che ha dato via ai festeggiamenti.

00:00:37, 30 minuti fa