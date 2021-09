Concentrato, cinico, martellante. Daniil Medvedev è il primo finalista degli US Open 2021, gran ritorno all'atto decisivo a Flushing Meadows dopo l'esaltante cavalcata di due anni fa. Il russo vince da favorito contro Felix Auger-Aliassime, battuto per 6-4 7-5 6-2 in 2 ore e 3 minuti di gioco in un match rimasto in piedi per due set, prima di virare seccamente verso i binari voluti dal numero 2 del mondo. Per lui, ora, uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev.

Medvedev, risposta impressionante in allungo

Auger-Aliassime inizia con discreto piglio la su prima semifinale in un major, giocandosela con personalità e attenzione. Medvedev, però, è semplicemente di un livello superiore. Il russo è un cecchino al servizio (80% di prime in campo) e non è certo n vena di regali (5 gratuiti a fronte di 14 vincenti nel primo set). L'equilibrio regge fino al settimo game, dove il nativo di Mosca si piazza coi piedi dentro al campo e pasteggia sulla battuta del canadese, trovando il break a zero alla prima occasione utile. Primo set in cascina.

Si riparte e Auger-Aliassime prova a mettere pressione al russo, portandolo ai vantaggi sul suo servizio per la prima volta. Medvedev esce dalla buca da campione, con due ace. Daniil sembra in controllo, poi l'improvviso passaggio a vuoto. Nel sesto game il canadese si procura la prima palla break, che il numero 2 del mondo cancella con un gran diagonale di dritto. Ma non sempre i superpoteri funzionano e pochi istanti dopo un doppio fallo condanna Medvedev e Auger-Aliassime si invola fino al 5-2.

Incredibile a dirsi, ma il match finisce qui. Il classe 2000 serve per il parziale e si procura due set point, ma commette alcuni errori grossolani. Da matita blu un doppio fallo (saranno 10 a fine partita) e una volée non impossibile che finisce in rete. Medvedev ringrazia a gira un set che sembrava perso. E mentre il russo torna a disegnare il campo con le sue bordate. Auger-Aliassime entra in un tunnel buio che lo avvolge completamente. Tra confusione e sfiducia, si passa dal 2-5 al 7-5, con Medvedev che vince 15 punti su 17 ed è di nuovo padrone della partita. E ormai in maniera definitiva. Il dritto del canadese non è più un fattore, il giovane Felix si scioglie. Medvedev si porta avanti di due break in un amen e chiude senza esitazioni.

Recupero impressionante di Medvedev: risposta da posizione impossibile

