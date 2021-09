Tennis

Tennis, US Open - Medvedev-Evans 6-3 6-4 6-3, highlights

US OPEN - Daniil Medvedev continua la sua corsa impeccabile. Il russo, finalista nel 2019, numero 2 del mondo e più grande avversario annunciato per Novak Djokovic, si è qualificato agevolmente ai quarti di finale, dimostrando ancora una volta tutto il suo talento per eliminare Daniel Evans (6-3, 6-4, 6-3), senza aver concedere un solo set.

00:02:55, un' ora fa