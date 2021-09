Tennis

Tennis, US OPEN - Medvedev: "Tweener da migliorare? Il mio gioco non ne ha bisogno"

US OPEN - Daniil Medvedev ha fatto visita al Cube di Eurosport per parlare del suo successo ai quarti di finale sull'olandese van de Zandschulp. In cosa può ancora migliorare il russo?

00:04:33, 27 minuti fa