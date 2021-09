Tennis

Tennis, US Open - Medvedev-Van de Zandschulp 6-3 6-0 4-6 7-5, highlights

US OPEN - Daniil Medvedev continua indisturbato la sua corsa verso il fondo del tabellone: questa volta la vittima è l'olandese Botic van de Zandschulp, che dopo aver incassato un bagel nel secondo set, riesce a reagire prolungando la faida fino al 4°: dopodichè, il russo sale in cattedra e stacca il pass per le semifinali.

00:02:56, un' ora fa