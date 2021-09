Tennis

Tennis, US Open - Medvedev: "Van de Zanschulp è da top 30, attendo la semi contro un next gen"

US OPEN - Daniil Medvedev commenta la sua gara e il suo straripante periodo di forma ai microfoni del torneo. Il russo ha battuto van de Zandschulp in 4 set e ora attende Alcaraz o Auger-Aliassime in semifinale.

00:03:45, 33 minuti fa