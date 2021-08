Rafael Nadal, attualmente alle prese con un infortunio al piede, è nella lista di iscrizione per il Campionato di golf delle Baleari 2021 per Mid-Amateurs. Il torneo di golf si svolgerà dal 21 al 22 agosto a Maiorca, appena una settimana prima dell'inizio degli US Open.

Nadal si è infortunato al piede sinistro durante la semifinale del Roland Garros contro Novak Djokovic. Si è poi ritirato da Wimbledon e dalle Olimpiadi di Tokyo , sperando di riprendersi in tempo per gli eventi americani sul cemento che hanno preceduto gli US Open.

Sebbene Nadal abbia fatto il suo ritorno nel tour a Washington, il suo rendimento è stato visibilmente influenzato dal suo infortunio al piede. Lo spagnolo ha subito una sconfitta shock contro Lloyd Harris nel secondo turno del Citi Open, prima di ritirarsi sia da Toronto che da Cincinnati.

Secondo quanto riferito, da allora Rafael Nadal ha evitato qualsiasi allenamento rigoroso, ma ciò non gli ha impedito di iscriversi per l'edizione 2021 dei Campionati di golf delle Baleari. Il torneo è aperto a uomini e donne dilettanti di età superiore ai 25 anni. La decisione del 35enne di partecipare all'evento di golf potrebbe essere una sorpresa per alcuni, data la vicinanza agli US Open. Starà solo cercando di rilassarsi o dobbiamo aspettarci un altro forfait a New York dopo quello del 2020?

Rafael Nadal ha una grande attitudine al golf. Lo spagnolo ha svelato circa un anno fa che si tratta del suo sport preferito dopo il tennis. Nadal ha un notevole handicap di 0,4 ed è arrivato quarto ai Balearic Golf Championships 2020 , accumulando 72 punti durante l'evento, durato due giorni.

