Tennis

Tennis, US Open, Osaka in lacrime: "Prendo una pausa dal tennis"

US OPEN - Naomi Osaka non riesce a trattenere le lacrime durante la conferenza stampa che segue la sua eliminazione dagli US Open 2021: la tennista giapponese è costretta a lasciare l'incontro con i giornalisti.

00:01:17, un' ora fa