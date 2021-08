Tennis

Tennis US Open - Paolo Lorenzi, un cuore infinito: il meglio della battaglia con Sousa nel primo turno di qualificazione

US OPEN - Nella vita ci vuole cuore e Paolo Lorenzi ne ha da vendere. A 39 anni il senese nato a Roma stende Joao Sousa 7-6(5) 1-6 7-5 in 2 ore e 42 minuti. Quell'1-4 nei precedenti con il portoghese viene spazzato via: quell’1, in effetti, era a New York ed ecco servito il bis.

00:03:17, un' ora fa