Tennis

Tennis US Open: Piove dentro sul Louis Armstrong Stadium, gli addetti asciugano il campo col "phon"

US OPEN - Incredibile a New York, dove durante l'uragano comincia a piovere anche dentro al Louis Armstrong. Partita interrotta e gli addetti sono costretti ad intervenire usando gli aspiratori per asciugare tutto.

00:01:02, 26 minuti fa