Tennis

Tennis, US Open - Pliskova-Pavlyuchenkova 7-5 6-4, highlights

US OPEN - Pliskova continua a correre: eliminata Pavlyuchenkova in due set (7-5 ​​e 5-4) in poco più di un'ora e mezza di match. La ceca attende la vincente tra Sakkari e Andreescu ai quarti di finale.

00:02:14, un' ora fa