Tennis

Tennis, US Open - Respiro e visualizzazione: come lo US Open cura la salute mentale dei giocatori

US OPEN - Nell'era del Covid e dei social media, la salute mentale dei giocatori è emersa prepotentemente in primo piano. Ecco come il torneo di Flushing Meadows si è attrezzato per prendersi cura degli atlaeti partecipanti.

00:02:57, 18 minuti fa