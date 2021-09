Tennis

Tennis, US Open - Rybakina-Garcia 6-1 6-4, Highlights

US OPEN - La 22enne kazaka Elena Rybakina, dopo l'exploit parigino, prova a partire col piede giusto anche a New York: Carolina Garcia non la scalfisce minimamente. Al terzo turno si prospetta il big match contro la Halep.

