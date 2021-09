Tennis

Tennis, US Open - Sabalenka-Krejcikova 6-1 6-4, gli highlights del match

US OPEN - Prova schiacciante quella di Aryna Sabalenka, che nella sessione serale sul cemento di Flushing Meadows ha travolto la ceca Barbora Krejcikova per 6-1 6-4. La bielorussa conquista la sua prima semifinale newyorkese e attende Leylah Fernandez in semifinale.

00:03:00, un' ora fa