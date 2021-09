Tennis

Tennis, US Open - Sabalenka-Mertens 6-4 6-1, highlights

US OPEN - Prova di muscoli per la testa di serie numero 2 del tabellone femminile, che strapazza Elise Mertens per due set non concedendole praticamente nulla. Ai quarti incontrerà la vincente tra Muguruza e Krejcikova.

00:02:57, 29 minuti fa