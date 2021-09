Tennis

Tennis, US Open - Sakkari: "Djokovic sta facendo qualcosa di grandioso, ma Berrettini è un mio caro amico"

US OPEN - Maria Sakkari ha concesso un'intervista ai microfoni del torneo dopo la vittoria in due set su Pliskova. La greca incrocerà Emma Raducanu in semifinale.

