Tennis

Tennis, US Open: scatto micidiale e vincente imprendibile, Caruso gela Nishikor

US OPEN 2021 - Salvatore Caruso non molla: dopo aver vinto il terzo set e aver accorciato le distanza su Nishikori, l'azzurro sfodera un punto incredibile quanto fondamentale per il proseguimento del quarto set.

00:00:45, 27 minuti fa