Tennis, US Open - Schwartzman-Molcan 6-4 6-3 6-3, highlights

US OPEN - Tutto facile per Diego Schwartzman: la testa di serie numero 11 del tabellone newyorkese ha sconfitto lo slovacco Molcan in tre set. Agli ottavi incrocerà l'olandese van de Zandschulp.

00:02:59, un' ora fa