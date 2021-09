Tennis

Tennis, US Open - Shelby Rogers denuncia la violenza social: "Avrò ricevuto 9 milioni di minacce di morte"

US OPEN - Un'amareggiata Shelby Rogers si sfoga contro critiche e insulti social che la investiranno subito dopo essere uscita dal tabellone di New York per mano di Emma Raducanu.

00:01:26, un' ora fa