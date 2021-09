Tennis

Tennis, US Open - Sinner-Monfils 7-6(1) 6-2 4-6 4-6 6-4, gli highlights del match

US OPEN - Il giovanissimo azzurro centra per la prima volta gli ottavi a Flushing Meadows, in una battaglia all'ultimo respiro contro Gael Monfils.

