Tennis

Tennis, US Open - Sorribes Tormo-Hsieh 6-1 6-3, Highlights

US OPEN - La 24enne spagnola Sara Sorribes, presente per la quinta volta agli US Open, non ha avuto problemi a battere la taiwanese Su-Wei Hsieh, numero 81 del mondo, 6-1, 6-3.

00:02:37, 2 ore fa