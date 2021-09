Tennis

Tennis, US Open - Swiatek-Kontaveit 6-3 4-6 6-3, highlights

US OPEN - Iga Swiatek centra gli ottavi di finale a New York: l'estone Anett Kontaveit impensierisce la polacca nels econdo set, ma Iga non si abbatte e fa valere il peso del ranking nel parziale decisivo.

00:02:49, un' ora fa