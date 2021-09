Tennis

Tennis, US Open - Swiatek storpia la volée e si divora il set point, Bencic ringrazia

US OPEN - Errore clamoroso della polacca Iga Swiatek, che sul punto decisivo del tie-break (10-9), calibra male la volée, concludendo in corridoio. La tennista svizzera, in virtù di questo errore gratuito, vincerà il primo parziale al tie-break 14-12.

00:00:43, 37 minuti fa