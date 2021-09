Tennis

Tennis, US Open, Top 5, i colpi più belli del Day 5: Evans e Popyrin danno spettacolo

US OPEN - Medvedev si fa applaudire dall'avversario di turno (Andujar) dopo un colpo al velluto ma il vero show lo mettono in piedi Popyrin ed Evans: sono loro i due colpi più belli della notte degli US Open.

00:02:47, un' ora fa