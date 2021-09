Tennis

Tennis, US Open - Van de Zandschulp-Schwartzman 6-3 6-4 5-7 5-7 6-1, highlights

US OPEN - Botic van de Zandschulp ha raggiunto i quarti di finale degli US Open. In cinque set l'olandese si è imposto sul numero 14 del mondo Diego Schwartzman.

00:02:43, un' ora fa