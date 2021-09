Tennis

Tennis, US Open - Zverev-Sinner 6-4 6-4 7-6(7), gli highlights del match

US OPEN - Niente da fare per Jannik Sinner agli ottavi di finale dello Slam a stelle e strisce: Sascha Zverev prevale in tre set e prenota i quarti di finale. L'altoatesino ha messo in difficoltà il tedesco solo nel terzo set, forzando un tie-break che fa sperare in un percorso di crescita ancora lontano dal suo compimento.

00:01:39, 25 minuti fa