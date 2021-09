Tennis

The Cube, Osaka: "Quando vinco non sono felice, mi prenderò una pausa dal tennis per un po'"

US OPEN 2021 - Dopo la sconfitta subita contro la canadese Fernandez, Naomi Osaka non è riuscita a contenere le lacrime in conferenza stampa parlando del proprio stato di forma.

00:05:23, 29 minuti fa