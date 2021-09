Tennis

Tra Djokovic e la leggenda c'è solo Medvedev: in campo alle 22

US OPEN - Per Djokovic può essere il 21° Slam, il 4° successo agli US Open, il primo Grande Slam nell’anno dopo aver già detenuto i quattro trofei in due annate diverse e il doppio Career Grand Slam, l’86° torneo vinto in carriera.

00:00:50, 19 minuti fa