Tennis

Us Open 2021, Bianca Andreescu-Viktorija Golubic 7-5, 4-6, 7-5, gli highlights del match

US OPEN - Nel primo turno dello Slam statunitense, la svizzera ha messo in grande difficoltà la numero 7 al mondo che, pur in non perfette condizioni, è riuscita comunque a guadagnarsi la qualificazione aggrappandosi alle sue sconfinate doti tecniche.

00:02:50, un' ora fa