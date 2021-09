Tennis

US Open 2021, Matteo Berrettini- Jeremy Chardy 7-6 7-6 6-3: gli highlights del match, l'azzurro al 2° turno

US OPEN - Jeremy Chardy ce l'ha messa tutta per fare inciampare il numero 1 italiano a Flushing Meadows, ma Matteo Berrettini alla fine ha fatto prevalere l'esperienza da top 10 che liquida il francese in tre set ed ora attende un altro giocatore transalpino al 2° turno, Corentin Moutet numero 88 del ranking ATP.

00:01:33, un' ora fa