E’ stato reso noto il tabellone delle qualificazioni maschili per gli US Open, ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Sono nove gli italiani che prenderanno parte alla caccia ai posti nel main draw a Flushing Meadows tra gli uomini, cinque tra le donne, con diverse prospettive. Ma andiamo con ordine.

Lorenzo Giustino è piuttosto fortunato inizialmente con l’americano Aleksandar Kovacevic, di chiare origini serbe, ma il problema è la presenza del francese Benjamin Bonzi nello spot di secondo turno, e il transalpino è numero 1 del seeding. Federico Gaio, invece, pesca l’australiano Matthew Ebden, in una sfida tra frequentatori abituali del circuito che però mai si sono trovati di fronte.

Per Roberto Marcora c’è invece il dominicano (e omonimo) Roberto Cid Subervi; nella stessa zona (possibile, ma complicato un derby al terzo turno) c’è Andrea Pellegrino, opposto al francese Constant Lestienne, che parte favorito e non solo per il precedente positivo del 2015. Continua anche il percorso dell’immortale Paolo Lorenzi, opposto al portoghese Joao Sousa (1-4 nei precedenti, ma quell’1 è a New York) in quelli che sembrano essere gli ultimi passi in carriera del senese, mentre per Filippo Baldi, tra gli ultimi a entrare, c’è il brasiliano Joao Menezes.

Thomas Fabbiano, che sull’Arthur Ashe Stadium si permise di eliminare, nel 2019, Dominic Thiem, ha un impegno non facile con lo svizzero Henri Laaksonen, con cui c’è un precedente antichissimo (2011) e vincente per il pugliese. Per Gian Marco Moroni, invece, la sfida è con il ceco Tomas Machac. Infine, una sfida tra uomini da terra rossa che si trasferisce sul veloce, con Alessandro Giannessi opposto al boliviano Hugo Dellien (1-2 i precedenti, ma nessuno a livello di circuito maggiore in senso stretto).

TABELLONE QUALIFICAZIONI US OPEN UOMINI

Bonzi (FRA) (1)-Masur

Giustino (ITA)-Kovacevic (USA)

Trungelliti (ARG)-Kavcic (SLO)

Ito (JPN)-Broady (GBR) (25)

F. Cerundolo (ARG) (2)-Kwiatkowski (USA)

Nagal (IND)-Ficovich (ARG)

Gojo (CRO)-Haase (NED)

Rosol (CZE)-Gojowczyk (GER) (20)

Galan (COL) (3)-Eubanks (USA)

Schnur (CAN)-Gunneswaran (IND)

Nanda (USA)-Baez (ARG)

C. Harrison (USA)-Londero (ARG)

Majchrzak (POL) (4)-Ferreira Silva (POR)

Wolf (USA)-Istomin (UZB)

Ebden (AUS)-Gaio (ITA)

Petrovic (SRB)-Rodionov (AUT) (19)

Zapata Miralles (ESP) (5)-Kozlov (USA)

Marcora (ITA)-Cid Subervi (DOM)

Lestienne (FRA)-Pellegrino (ITA)

Olivo (ARG)-Otte (GER) (23)

Van de Zandschulp (NED) (6)-Barrios Vera (CHI)

Shelton (USA)-Mmoh (USA)

Gomez (ECU)-Huesler (SUI)

Couacaud (FRA)-Etcheverry (ARG) (21)

Dzumhur (BIH) (7)-Polansky (CAN)

Khan (USA)-Stakhovsky (UKR)

Kuzmanov (BUL)-Copil (ROU)

Ramanathan (IND)-Donskoy (RUS) (30)

Uchiyama (JPN) (8)-Zuk (POL)

Halys (FRA)-Banerjee (USA)

Horansky (SVK)-Torpegaard (DEN)

Gulbis (LAT)-Polmans (AUS) (26)

Varillas (PER) (9)-Bergs (BEL)

Marterer (GER)-Collarini (ARG)

E. Ymer (SWE)-Janvier (FRA)

Lorenzi (ITA)-Sousa (POR) (27)

O’Connell (AUS) (10)-Celikbilek (TUR)

Moraing (GER)-Meligeni Rodrigues Alves (BRA)

Krueger (USA)-Diez (CAN)

Lacko (SVK)-Rune (DEN) (24)

Gaston (FRA) (11)-Kopriva (CZE)

Bemelmans (BEL)-Sela (ISR)

Menezes (BRA)-Baldi (ITA)

Andreozzi (ARG)-Cressy (USA) (29)

Sousa (POR) (12)-Blanch (USA)

Elias (POR)-Grenier (FRA)

Domingues (POR)-Kolar (CZE)

Coppejans (BEL)-Molcan (SVK) (18)

Kukushkin (KAZ) (13)-Bourgue (FRA)

Ofner (AUT)-Jung (TPE)

Soeda (JPN)-Maden (GER)

Moreno de Alboran (USA)-Hoang (FRA) (28)

Laaksonen (SUI) (14)-Fabbiano (ITA)

Tabilo (CHI)-Spizzirri (USA)

Popko (KAZ)-Rola (SLO)

Moroni (ITA)-Machac (CZE) (22)

Sugita (JPN) (15)-Vilella Martinez (ESP)

Kokkinakis (AUS)-Fratangelo (USA)

Karlovic (CRO)-Milojevic (SRB)

Giannessi (ITA)-Dellien (BOL) (17)

Verdasco (ESP) (16)-Mena (ARG)

Stebe (GER)-Ilkel (TUR)

Muller (FRA)-Lehecka (CZE)

Kamke (GER)-Marchenko (UKR) (32)

Lucia Bronzetti Credit Foto Imago

TABELLONE QUALIFICAZIONI US OPEN DONNE

In terra newyorkese sono cinque le azzurre pronte a cercare l’ingresso tra le 128 che andranno a caccia del quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Jessica Pieri, entrata all’ultimo per via di altre rinunce, pesca subito malissimo con la francese Oceane Dodin, nota per la potenza dei propri colpi mai trasformatasi in una carriera da superstar.

Federica Di Sarra, al suo esordio in un tabellone cadetto, trova la tedesca Katharina Gerlach, con la quale il bilancio è di 1-1; le sue chance di successo non sono certo basse, ma il problema arriva una volta che si avanza. Lucia Bronzetti, una delle giocatrici in maggiore ascesa nelle ultime settimane con due quarti a livello WTA, ha un cammino che, per la sua forma attuale, non è impossibile. Inizia con la greca Valentini Grammatikopoulou, che mai ha sfidato in carriera; successivamente avrebbe una russa tra Anna Kalinskaya e Natalia Vikhlyantseva, per poi eventualmente arrivare alla belga Marina Zanevska.

Potrebbe avere delle opportunità di sognare anche Lucrezia Stefanini, che fa il suo esordio con la georgiana Ekaterine Gorgodze e davanti non ha ostacoli insormontabili (il massimo è la bulgara Viktoriya Tomova in un eventuale turno finale, ma il suo cammino è molto più difficile). Giulia Gatto-Monticone, infine, dovrà vedersela con la tedesca Jule Niemeier. In questi ultimi due casi nessun precedente.

Konjuh (CRO) (1)-Fetecau (ROU)

Grabher (AUT)-Haas (AUT)

Montgomery (USA)-Burrage (GBR)

Osuigwe (USA)-Voegele (SUI) (19)

Schmiedlova (SVK) (2)-Andrianjafitrimo (FRA)

Perez (AUS)-Tsurenko (UKR)

Sramkova (SVK)-Ar. Rodionova (AUS)

Brantmeier (USA)-Govortsova (BLR) (21)

Parrizas Diaz (ESP) (3)-Mrdeza (CRO)

Di Lorenzo (USA)-Stevanovic (SRB)

Jani (HUN)-Kung (SUI)

Naito (JPN)-Ahn (USA) (25)

Sherif (EGY) (4)-Ngounoue (USA)

Ponchet (FRA)-Hatouka (BLR)

Bolkvadze (GEO)-Snigur (UKR)

Schoofs (NED)-Raducanu (GBR) (31)

Dodin (FRA) (5)-Pieri (ITA)

Scott (USA)-Bondar (HUN)

Kalieva (USA)-Hibi (JPN)

Bucsa (ESP)-Kozlova (UKR) (17)

Minnen (BEL) (6)-Lazaro Garcia (ESP)

Hontama (JPN)-Barthel (GER)

Marino (CAN)-Udvardy (HUN)

Hesse (FRA)-Bonaventure (BEL) (19)

Ruse (ROU) (7)-Cepede Royg (PAR)

Nara (JPN)-Buyukakcay (TUR)

Di Sarra (ITA)-Gerlach (GER)

U. Radwanska (POL)-Zavatska (UKR) (27)

Kucova (SVK) (8)-Seguel (CHI)

Shinikova (BUL)-Chang (USA)

Price (USA)-Boulter (GBR)

Benoit (BEL)-Diatchenko (RUS) (24)

Zanevska (BEL) (9)-Muhammad (USA)

Liang (TPE)-De Vroome (NED)

Bronzetti (ITA)-Grammatikopoulou (GRE)

Vikhlyantseva (RUS)-Kalinskaya (RUS) (25)

Sharma (AUS) (10)-Kuzmova (SVK)

Maria (GER)-Bandecchi (SUI)

Minella (LUX)-Melnikova (RUS)

Pattinama Kerkhove (NED)-Tan (23)

Kr. Pliskova (CZE) (11)-Savinykh (RUS)

Talaba (ROU)-Anderson (USA)

Arconada (USA)-Fourlis (AUS)

Cabrera (AUS)-Rakhimova (RUS) (20)

Tomova (BUL) (12)-Min (USA)

Burillo Escorihuela (ESP)-Haddad Maia (BRA)

Gorgodze (GEO)-Stefanini (ITA)

Stearns (USA)-Dart (GBR) (32)

Bara (ROU) (13)-Dolehide (USA)

Bolsova (ESP)-Duval (USA)

Lao (USA)-Vickery (USA)

Ormaechea (ARG)-Danilovic (SRB) (29)

Zarazua (MEX) (14)-Papamichail (GRE)

Galfi (HUN)-Chirico (USA)

Hogenkamp (NED)-Murray Sharan (GBR)

Niculescu (ROU)-Inglis (AUS) (28)

Frech (POL) (15)-Arruabarrena (ESP)

Fett (CRO)-Masarova (ESP)

Mandlik (USA)-Jones (GBR)

Paquet (FRA)-Cristian (ROU) (26)

Friedsam (GER) (16)-Kiick (USA)

Raina (IND)-Loeb (USA)

Buzarnescu (ROU)-Kawa (POL)

Gatto-Monticone (ITA)-Niemeier (GER) (30)

Order of play primo turno di qualificazione

CAMPO 13

Terzo match dalle ore 17 Di Sarra vs Gerlach

CAMPO 6

ore 17 Ebden vs Gaio

Quarto match dalle ore 17 Lorenzi vs (27) Sousa

CAMPO 11

ore 17 Gatto-Monticone vs Niemeier

CAMPO 14

ore 17 Lestienne vs Pellegrino

CAMPO 16

ore 17 Marcora vs Cid Subervi

Terzo match dalle ore 17 Menezes vs Baldi

US Open in ESCLUSIVA su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +

Gli US Open saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il torneo americano sarà trasmesso anche in streaming su Eurosport Player e Discovery + con una copertura totale dei campi. Con Eurosport Player e Discovery + potrai seguire quindi le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi l'ultimo Slam stagionale.

