Tennis

US Open Semifinali Top 5, i colpi più belli del Day 11: largo alle giovani Fernandez e Raducanu

US OPEN - Le giovani si prendono la scena: le "baby" Fernandez e Raducanu staccano il pass per la finalissima dando spettacolo e trovando angoli impossibili da decifrare per Sakkari e Sabalenka. Ecco la top 5 delle semifinali femminili.

00:02:14, 24 minuti fa