Stan Wawrinka non prenderà parte agli US Open 2021. Il tennista elvetico sta cercando di recuperare dal secondo intervento chirurgico al piede. Rientro quindi rimandato a data da destinarsi. Lo svizzero dovrà continuare la sua riabilitazione con l’obiettivo di rientrare prima della fine della stagione.

Il vincitore degli US Open del 2016, quindi, dovrà ancora pazientare qualche settimana prima di poter tornare in campo. Il 36enne svizzero è lontano dai campi da marzo, quando perse al primo turno di Doha contro il sudafricano Lloyd Harris. Dopo l’annuncio risalente a qualche giorno fa di Roger Federer che salterà i due tornei di avvicinamento allo Slam americano ma che spera ancora di poter far rientro all’ultimo minuto, niente da fare per Wawrinka.

Al posto di Wawrinka in tabellone entra Andy Murray. Quest'ultimo, vincitore del Major newyorchese nel 2012, sarà presente per la 15ª in carriera a Flushing Meadows.

