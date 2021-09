Tennis

US Open, ad Auger-Aliassime la maratona con Bautista-Agut: il match in 3'

US OPEN - Il canadese, rimontato da due set di vantaggio, riesce a spuntarla al quinto contro Bautista Agut e accede alla seconda settimana in uno Slam per la quarta volta negli ultimi sei. 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 il punteggio finale.

00:03:00, un' ora fa